دراسة: فيروس زيكا يهاجم الخلايا الجذعية للجنين

الفيروس يصيب الطبقة المسؤولة عن القدرات الذهنية فيما بعد

خلصت دراسة أمريكية إلى أن فيروس زيكا الذي ينقله البعوض يصيب أحد أنواع الخلايا الجذعية العصبية للجنين التي تكون قشرة المخ فيما بعد، وهي الطبقة الخارجية للمخ المسؤولة عن القدرات الذهنية الوظائف العقلية الأعلى.



وقال الباحثون إن دراستهم، التي نشرت نتائجها في دورية الخلايا الجذعية، لا تقدم برهانا على العلاقة السببية المباشرة بين الفيروس، وحالة صغر حجم الرأس؛ لكنها تحدد المكان الذي يمكن أن يتسبب فيه الفيروس في أقصى درجة من الضرر لدى الأجنة في مراحل النمو الأولى.



ووجد الباحثون أن هذه الخلايا -عند تعريضها للفيروس في المختبر- تصاب به خلال ثلاثة أيام وتتحول إلى "مصنع لإنتاج الفيروس" وتكاثره وتموت بمعدل أسرع من المعتاد.



وقال الباحث هنغلي تانغ كبير المشرفين على هذه الدراسة من جامعة ولاية فلوريدا في مقابلة "توضح دراستنا أنه بمجرد دخول الفيروس إلى المخ يصبح بوسعه الوصول إلى تلك الخلايا".

وقال تانغ إن الدراسة تشير إلى أن بإمكان الفيروس إحداث الضرر الذي يظهر في حالة صغر حجم الرأس التي تتسبب في مشاكل تتعلق بالنمو.

وارتبط فيروس زيكا بالعديد من حالات صغر حجم الرأس في البرازيل، وانتشر بسرعة إلى دول بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ دولية في الصحة العامة.

ولا يزال العلماء يجهلون الكثير عن الفيروس فيما يتعلق بما إذا كان يتسبب بالفعل في حالة صغر حجم الرأس. وقالت البرازيل إنها أكدت أكثر من 640 حالة من صغر حجم الرأس وتعتبر أن معظمها يرتبط بعدوى زيكا لدى الأمهات.

وتبحث البرازيل في أكثر من 4200 حالة مشتبه بها من صغر حجم الرأس.

وقال تانغ إن الأمر يستلزم إجراء دراسات في المستقبل للبرهنة على ما إذا كان فيروس زيكا يسبب حالة صغر حجم الرأس.

وقال "نعرف أن الناس سيهتمون بمعرفة هذه المعلومات لكن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد. وفي نهاية المطاف يجب أن يجئ الدليل من الحقل الإكلينيكي ومن دراسات على حيوانات التجارب".

ويعكف الباحثون حاليا على زراعة ما يصفونه بأنه "مخ مصغر" في المختبرات يتكون من خلايا جذعية للتعرف على كيفية تأثير الفيروس على وظائف النمو على مدى زمني أطول.

وعثر على آثار لفيروس زيكا في موائع الجسم وأنسجة الأمهات والأطفال الرضع المصابين بحالة صغر حجم الرأس.