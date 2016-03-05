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"دبي كانفاس" .. معرض مفتوح

5/3/2016

تحولت شوارع منطقة "جي بي آر" في دبي الى معرض مفتوح لرسوم ثلاثية البعد ضمن الدورة الثانية لمهرجان "دبي كانفاس" الذي يشارك فيه 30 فنانا عالميا، ينجزون مباشرة رسوما سيبقى بعضها بشكل دائم.

وغصت أرصفة المنطقة الممتدة بجانب الشاطئ، بفنانين ينجزون رسومهم الملونة التي تصور حيوانات وقناطر أثرية ومحطات قطار وعروضا بهلوانية وغيرها، في أجواء تخللتها عروض موسيقية.

وتحلق حول الرسوم مواطنون ومقيمون وزوار من مختلف الأعمار، التقطوا صورا تظهرهم يمتطون ظهر حصان يشارك في سباق بميدان الخيل، أو يقفون على سلم عريض ويهمّون بإطعام زرافة تطل برأسها من جدار حولته الرسوم إلى غابة، أو يصطادون الأسماك من بحيرة، أو يقودون سيارة قديمة الطراز تحلق فوق الغيم.

وقد أقيم المهرجان للمرة الاولى في 2015، بتنظيم من "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وقال المنظمون في حينه إن المهرجان، الذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، يأتي في إطار رؤية نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحويل دبي الى "متحف مفتوح".

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