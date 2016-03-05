داود أوغلو: تركيا البوابة الرئيسية لانفتاح إيران على الغرب

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده هي البوابة الرئيسية لإيران في انفتاحها على الغرب، مشيرا إلى أنها كانت دائما إلى جانب إيران.

وأضاف داود أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الإيرانية (طهران) " نريد دمج السوقين الداخليين في تركيا وإيران لتطوير قدرات البلدين الاقتصادية"، لافتا إلى أن المصارف التركية ستقوم بفتح فروع لها في إيران.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون أكبر بين تركيا وإيران فى مجال الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة، مؤكدا استعداد بلاده لاستقبال السائحين الإيرانيين وتحفيز الأتراك على السفرإلى إيران .

وأوضح رئيس الوزراء التركي أن حكومته تسعى لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار سنويا .