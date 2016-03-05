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تنافس مصري يمني عراقي على جائزة زايد للكتاب

5/3/2016

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفرعي (الآداب) و(أدب الطفل) بالدورة العاشرة للجائزة مع ترقب إعلان قوائم الأفرع الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وضمت قائمة (الآداب) ثلاثة أعمال هي: رواية (بخور عدني) للكاتب اليمني علي المقري، ورواية (ذئبة الحب والكتب) للكاتب العراقي محسن الرملي، وكتاب (ما وراء الكتابة: تجربتي مع الإبداع) للكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد.

وفي قائمة (أدب الطفل) تتنافس ثلاثة أعمال هي: (طائر الوروار) للكاتب اللبناني حسن عبد الله، و(البحث عن الصقر غنام) للكاتبة السورية لينا هويان الحسن، وكتاب (عيد في إبريق) للكاتبة السعودية نوف العصيمي.

وحسب بيان على الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت, سيتم الإعلان عن القوائم القصيرة لجميع الفروع الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يليه إعلان الكتب الفائزة، ودور النشر وشخصية العام الثقافية بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

يشار إلى أنه للجائزة تسعة أفرع هي (الآداب) و(أدب الطفل والناشئة) و(الترجمة) و(النشر والتقنيات الثقافية) و(الفنون والدراسات النقدية) و(الثقافة العربية في اللغات الأخرى) و(المؤلف الشاب) و(التنمية وبناء الدولة) إضافة إلى شخصية العام الثقافية.

وتسلم الجوائز للفائزين خلال احتفال يقام على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقرر في الفترة من 27 أبريل/نيسان إلى الثالث من مايو/أيار بمركز المعارض الدولي في أبوظبي.

يذكر أيضا أن جائزة الشيخ زايد للكتاب جائزة مستقلة تمنح كل سنة لصناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية. وتأسست الجائزة في 2006 بدعم ورعاية هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وتبلغ قيمتها الإجمالية سبعة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار).

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