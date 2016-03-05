بان كي مون يزور مخيمات اللاجئين جنوبي الجزائر

زار الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" مخيما صحراويا للاجئين جنوبي الجزائر اليوم السبت في إطار جهود استئناف مفاوضات إنهاء نزاع بين جبهة بوليساريو والمغرب بشأن الصحراء الغربية.



وشنت جبهة بوليساريو – التي تقول إن الإقليم يخص المنتمين للعرق الصحراوي وتريد استقلاله- تمردا بعد أن سيطر المغرب على المنطقة بعد خروج الاستعمار الإسباني عام 1975 لحين توسط الأمم المتحدة في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 1991 ولم تنجح المفاوضات بين الجانبين منذ ذلك الحين.



ويعيش الكثير من اللاجئين الصحراويين الذين فروا من القتال في الصحراء الغربية في بيوت من الطوب اللبن في منطقة تندوف ذات الطبيعة القاسية منذ نحو 40 عاما.



وقال "بان كي مون" إنه يرغب في استئناف المفاوضات بشأن المنطقة الصحراوية والسماح بعودة الشعب الصحراوي من مخيمات اللاجئين في الجزائر عبر الحدود.