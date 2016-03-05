اليمن تحمل تنظيم الدولة مسؤولية الهجوم على دار المسنين

دار مسنيين في عدن _ أرشيف

حملت السلطات اليمنية تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية الهجوم على دار للمسنين تديره راهبات جمعية "الأم تيريزا" والذي أدى إلى مقتل 16 شخصا في عدن (الجمعة) ووصفه البابا فرنسيس بأنه عمل "شيطاني".

وقال مسؤولون أمنيون إن أربعة رجال مسلحين اقتحموا مقر بعثة الإحسان (دار المسنين) في حي الشيخ عثمان، وقتلوا حارسا ثم أطلقوا النار عشوائيا على كل من بداخله، مضيفين أن أحد عشر شخصا من المسنين وأربع راهبات كن يعملن ممرضات قتلوا.

ولم تتأكد جنسيات الراهبات، لكن وكالة فيدس للأنباء التي تغطي الأنشطة الخيرية ، ذكرت أن اثنتين منهن روانديتان وواحدة كينية والأخرى هندية.

وقال مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية إن "العصابات التي أقدمت على مثل هذه الجريمة لا يمكن وصفها بالبشرية ومن يقف وراء هذه الأعمال المشينة لا ينطلق من عقيدة أو دين أو أخلاق بل هم أناس باعوا أنفسهم للشيطان" على حد وصفه.

وأضاف أن "الجماعات الإرهابية المارقة ومن يقف خلفها التي ظهرت اليوم تحت مسميات تنظيم الدولة وغيرها لم يكن لها الأثر عندما كانت عدن تنزف ويواجه أبناؤها مصير تحرير مدينتهم بل ذهبت بعيدا لتظهر تلك الوجوه الظلامية المتخفية اليوم في تبادل ادوار مفضوح لأدوات الحوثي وصالح"، في إشارة إلى جماعة الحوثي وحلفائهم من قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وقال تنظيم "أنصار الشريعة" التابع لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الناشط في اليمن في بيان خاطب فيه سكان عدن "نؤكد لكم نفي صلتنا وعلاقتنا بعملية استهداف دار المسنين، فليست هذه عملياتنا وليست هذه طريقتنا في القتال".