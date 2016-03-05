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الغضب يستبد باللاجئين على الحدود بين اليونان ومقدونيا

5/3/2016

أبدى مهاجرون على الحدود بين اليونان ومقدونيا شعورهم بالغضب والإحباط اليوم (السبت) قبل يوم آخر من الانتظار.
 
وتقطعت السبل بأكثر من 30 ألف لاجيء في اليونان بعد إغلاق الحدود أمامهم لمنعهم من الوصول إلى دول أكثر ثراء في وسط وشمال أوربا.
 
ويعاني نساء وأطفال ورجال معظمهم من أفغانستان وسوريا والعراق مع اقتراب درجات الحرارة من حد التجمد في حين يعتمدون على ما تقدمه لهم وكالات اغاثة من مواد غذائية وماء ومستلزمات أساسية.
 
وقال رجل من سوريا يبلغ من العمر 64 عاما "ننام في هذا الطقس البارد والامطار. الغطاء يبتل ونستيقظ في الثانية صباحا ونمكث في الخارج ونشعل النار "للتدفئة".
 
وهرب الرجل من حمص منذ أكثر من شهر بحثا عن الأمان في أوربا ولكنه عجز عن مواصلة رحلته إذ يقيم على حدود اليونان منذ أكثر من اسبوعين.
 
وأضاف "نعاني هنا، كلنا نعاني. هربنا من الحرب ، لا يسمحون لنا بالعبور. لا أعرف الوضع نريد حلا: نعم أم لا. ننتظر من أجل الحصول على صحن حساء مثل هذا ربما لمدة ساعتين في المساء. هذه ليست معاملة عادلة للاجئين الفارين من الحرب".
 
وقال لاجيء سوري آخر يدعى سالم (35 عاما) إنه يمكث على الحدود منذ أكثر من أسبوع وإن زوجته وطفله البالغ من العمر عامين مريضان.
 
وأضاف "الوضع  سيء، الحياة بالغة السوء. أمكث هنا منذ عشرة أيام."
 
وتقدر وكالات الإغاثة أن نحو ألف لاجيء وصلوا إلي الحدود يوم الجمعة "4 من مارس/آذار" بينما قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنه لم يسمح سوى لعدد 187 شخصا بالعبور إلى مقدونيا.

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