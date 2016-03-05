العثور على جثة مبتكر روبوت "حرب النجوم"

عثرت الشرطة على جثة توني دايسون مبتكر الروبوت الفضائي "آر 2 دي 2" بسلسلة "أفلام حرب النجوم-ستار وورز" في منزل يمتلكه على جزيرة جوزو في مالطا.

وقالت صحيفة تايمز أوف مالطا إن جثة البريطاني دايسون البالغ من العمر 68 عاما اكتشفت بعد أن أبلغ أصدقاؤه الشرطة بأنه لم يشاهد منذ بضعة أيام, فيما قالت الشرطة إنه لم تظهر دلائل تثير الشبهات في فعل جنائي.

وقال الموقع الإلكتروني لدايسون إنه كُلَّفَ بصناعة ثماني نسخ مختلفة من الروبوت الفضائي "آر 2 دي 2" ذي الرأس الكروي في أفلام "حرب النجوم". وقال "يمكنني أن أقول بكل صراحة إنها واحدة من أمتع الفترات في حياتي". كما قال الموقع إن دايسون أنتج روبوتات لمختلف الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا منها سوني وفيليبس وتوشيبا.

يشار إلى أن كولن تريفورو مخرج الجزء التاسع من سلسلة أفلام "حرب النجوم" المقرر إصداره عام 2019، كشف مؤخرا عن خطته لتصوير بعض مشاهد الفيلم في الفضاء. وقال تريفورو الذي وقع مؤخرا عقد إخراج الجزء المقبل من سلسلة أفلام "حرب النجوم" إنه تقدم بطلب إرسال كاميرا إلى المحطة الفضائية الدولية، وتساءل عما إذا كان بإمكانه استخدام تقنية آيماكس (IMAX) في الفضاء لتصوير فيلم حرب النجوم المقبل.