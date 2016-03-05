البث الحي
منوعات

العثور على جثة مبتكر روبوت "حرب النجوم"

5/3/2016

عثرت الشرطة على جثة توني دايسون مبتكر الروبوت الفضائي "آر 2 دي 2" بسلسلة "أفلام حرب النجوم-ستار وورز" في منزل يمتلكه على جزيرة جوزو في مالطا.

وقالت صحيفة تايمز أوف مالطا إن جثة البريطاني دايسون البالغ من العمر 68 عاما اكتشفت بعد أن أبلغ أصدقاؤه الشرطة بأنه لم يشاهد منذ بضعة أيام, فيما قالت الشرطة إنه لم تظهر دلائل تثير الشبهات في فعل جنائي.

وقال الموقع الإلكتروني لدايسون إنه كُلَّفَ بصناعة ثماني نسخ مختلفة من الروبوت الفضائي "آر 2 دي 2"  ذي الرأس الكروي في أفلام "حرب النجوم". وقال "يمكنني أن أقول بكل صراحة إنها واحدة من أمتع الفترات في حياتي".  كما قال الموقع إن دايسون أنتج روبوتات لمختلف الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا منها سوني وفيليبس وتوشيبا.

يشار إلى أن كولن تريفورو مخرج الجزء التاسع من سلسلة أفلام "حرب النجوم" المقرر إصداره عام 2019، كشف مؤخرا عن خطته لتصوير بعض مشاهد الفيلم في الفضاء. وقال تريفورو الذي وقع مؤخرا عقد إخراج الجزء المقبل من سلسلة أفلام "حرب النجوم" إنه تقدم بطلب إرسال كاميرا إلى المحطة الفضائية الدولية، وتساءل عما إذا كان بإمكانه استخدام تقنية آيماكس (IMAX) في الفضاء لتصوير فيلم حرب النجوم المقبل.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)