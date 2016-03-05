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الريال يسحق ضيفه سلتا فيجو بسباعية ورونالدو سوبر هاتريك

5/3/2016
 كريستيانو رونالدو يحتفل بعد تسجيله هدفا لريال مدريد

أشعل ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثة أهداف الأسبوع الماضي مع برشلونة حماس غريمه اللدود كريستيانو رونالدو ليسجل الأخير أربعة أهداف لريال مدريد في غضون 26 دقيقة في الشوط الثاني مانحا فريقه فوزا ساحقا على سيلتا فيجو 7-1 في استاد برنابيو اليوم السبت.

 وسجل البديل جاريث بيل – الذي يخوض أول مباراة منذ تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في منتصف يناير كانون الثاني الماضي الهدف السابع قبل تسع دقائق على نهاية زمن اللقاء ليتعافى ريال من خسارته 1-صفر في مباراة قمة أمام أتلتيكو مدريد على أرض ريال مدريد مطلع الأسبوع الماضي.

 وربما جاءت عودة ريال مدريد لمستواه متأخرة للغاية في الدوري حيث يتراجع الفريق بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر قبل ان يلعب الأخير أمام ايبار غدا الأحد. لكن الفوز يمثل عاملا جيدا قبل مباراة الإياب أمام روما الايطالي في دور 16 لدوري أبطال أوروبا. وفاز ريال 2-صفر في مباراة الذهاب.

وبعد أن سجل المدافع بيبي هدف التقدم في الشوط الأول أحرز رونالدو أربعة أهداف في الفترة ما بين الدقيقتين 50 و76 ليرفع رصيده إلى 27 هدفا هذا الموسم ويتجاوز لويس سواريز لاعب برشلونة الذي سجل 25 هدفا ليصبح كبير هدافي الدوري هذا الموسم.

 وسجل البديل خيسي هدف ريال مدريد السادس بعد دقيقة واحدة من هدف رونالدو الرابع في اللقاء.

وعادل ميسي رقم رونالدو بإحرازه الثلاثية رقم 35 له في كافة بطولات الأندية بعد أن سجل ثلاثة أهداف خلال فوز برشلونة 5-1 على رايو فايكانو يوم الخميس الماضي.

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