الجبير: يجب رحيل الأسد بداية المرحلة الانتقالية وليس نهايتها

وزير الخارجية السعودي – عادل الجبير

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل في بداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها.

وأضاف الجبير خلال زيارته لفرنسا "بالنسبة لنا الأمر واضح جدا.. يجب أن يكون رحيل الأسد في بداية العملية وليس في نهاية العملية. لن يستغرق الأمر 18 شهرا" .

جاءت تصريحات الجبير قبل أيام من الموعد الذي تستهدف الأمم المتحدة فيه استئناف محادثات السلام في مسعى لإنهاء الصراع المستمر منذ خمسة أعوام في سوريا.

وقال الجبير إن السعودية ستتسلم شحنة من الأسلحة الفرنسية كانت قد طلبتها في الأصل من أجل لبنان.

وعلقت السعودية في فبراير شباط حزمة مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني ردا على عدم إدانة بيروت لهجمات تعرضت لها بعثتان دبلوماسيتان سعوديتان في إيران.

وقال الجبير للصحفيين خلال زيارة لباريس "اتخذنا قرارا بأننا سنوقف منح الجيش اللبناني مساعدات عسكرية بثلاثة مليارات دولار وبدلا من ذلك سنعيد توجيهها إلى الجيش السعودي" على حد وصفه.