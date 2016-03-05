الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح باستعانة الحكام بالفيديو

أعلن مجلس اتحاد كرة القدم الدولي (البورد) السماح باستخدام تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو تجريبيا في ظل ظروف معينة بدءا من الموسم 2017-2018 على أبعد تقدير ولمدة سنتين على الأقل، بحسب ما أعلن عنه اليوم السبت في كارديف.

وهيئة البورد هي الجهة المخولة الموافقة على القواعد المعتمدة في لعبة كرة القدم.

وهذه ثاني خطوة كبرى ضمن انفتاح كرة القدم على التكنولوجيا، بعد اعتماد تكنولوجيا خط المرمى بدءا من 2012 واستخدامها بنجاح في مونديال 2014.

وسيتم إجراء اختبارات "من دون اتصال" بين حكم الساحة ومساعدة الفيديو في فترة أولى، ثم تصبح "متصلة" بدءا من موسم 2017-2018 على أبعد تقدير.

والحالات الأربع التي سيتم تقييمها هي: تسجيل الهدف، البطاقة الحمراء، ركلة الجزاء، خطأ بتحديد الهوية ، أما التسلل على سبيل المثال فلن يدخل في هذه الحالة.

وقال رئيس فيفا الجديد الإيطالي – السويسري جاني إنفانتينو: "اليوم اتخذنا قرارا تاريخيا في كرة القدم، مجلس الاتحاد وفيفا يقودان النقاش من دون توقف، نستمع إلى الجماهير و اللاعبين ، بالطبع يجب أن نكون حذرين، لكن نحن منفتحون أيضا لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الأمام".

أما "العقوبة الثلاثية" (ركلة جزاء، بطاقة حمراء، إيقاف) فقد خضعت للإصلاح أيضا.

وأضاف "إذا حاول الحارس او المدافع انتزاع الكرة بشكل صحيح وارتكب خطأ، لن ينال بطاقة حمراء بل صفراء فقط، في أي حالة عنف أخرى أو منع تسجيل هدف سترفع بطاقة حمراء، سيبدأ تطبيق ذلك في الأول من يونيو قبل كأس أوروبا وكوبا أميركا".