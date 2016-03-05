الاتحاد الأوربي: الاتفاق مع المغرب يتماشى مع القانون الدولي

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع المغرب يتماشى مع القانون الدولي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني إن الاتحاد لا يوافق على حكم محكمة يلغي اتفاقية تجارة زراعية مع المغرب، وأن الاتفاقات مع الرباط لا تنتهك القانون الدولي.

وطعن الاتحاد الأوربي في قرار المحكمة الأوربية الذي أُعلن في العاشر من ديسمبر/كانون الأول بإلغاء اتفاقية التجارة مع المغرب بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

والشكوى التي قُدمت للمحكمة في 2012 تتعلق بتجارة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك. وقالت المحكمة إن الاتفاق يجب أن يستبعد الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقامت موغيريني بزيارة غير مخططة للرباط لتهدئة التوتر بعد أن قال المغرب إنه علق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوربي احتجاجا على قرار المحكمة.

وقالت موغيريني للصحفيين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي "المجلس (الأوربي) يعترض على الحكم الصادر في 10 ديسمبر … لهذا تم تقديم استئناف للمحكمة الأوربية".

وأضافت "الاتحاد الأوربي يبقى على قناعة بأن اتفاقاته مع المغرب لا تنتهك القانون الدولي."

وقالت موغيريني إن التجارة لن تتأثر بالحكم. وقال مصدر بالاتحاد الأوربي أن الوضع سيبقى كذلك أثناء نظر استئناف الحكم.

ويسيطر المغرب على أغلب الصحراء الغربية منذ عام 1975 ويعلن السيادة على الصحراء الواقعة إلى الجنوب منه والتي لها مصايد وتحتوي على احتياطات من الفوسفات واحتمالات بوجود آبار نفطية.