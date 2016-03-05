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الائتلاف الوطني السوري ينتخب أنس العبدة رئيسا جديدا

5/3/2016

أنس العبدة ـ رئيس الائتلاف الوطني السوري

انتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض اليوم السبت، أنس العبدة رئيسا جديدا، خلفا لـ"خالد خوجة"، وذلك في اجتماع الهيئة الـ 27 المستمر منذ أسبوع.

وبحسب الموقع الرسمي للائتلاف، فقد "توافق أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني، اليوم في اجتماعهم المستمر منذ 26 فبراير/شباط الماضي، على هيئة رئاسية جديدة برئاسة أنس العبدة، وكل من موفق نيربية، وعبد الحكيم بشار، وسميرة مسالمة نواباً له، وعبد الإله فهد أميناً عاماً"

وأضاف الائتلاف أن "العبدة تسلم رئاسة الائتلاف خلفاً لخالد خوجة المنتهية ولايته، فيما تستمر الاجتماعات حتى مساء اليوم لاختيار أعضاء الهيئة السياسية، والبالغ عددهم 19 عضواً".

كما "عدلت الهيئة العامة كلا من المادتين 21 و8 من النظام الأساسي، والتي تتعلق بإدارة الهيئة السياسية للائتلاف بين دورتين للهيئة العامة، وأحقية عضو الائتلاف بالترشح مرة جديدة بعد مضي دورتين على انتهاء ولايته".

وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد قررت الأسبوع الماضي، تكليف رئيس اللجنة القانونية، هيثم المالح بتسيير أعمال الائتلاف، خلّفا لخالد خوجة الرئيس المنتهية ولايته لحين انتخاب آخر، بحسب مصادر معارضة.

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