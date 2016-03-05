اختفاء نائبين سابقين بالشورى المصري اعتقلتهما قوات الأمن

النائبان السابقان تيسير دبا و محمد المرسي

اختفى نائبان سابقان بمجلس الشورى المصري عن محافظة دمياط، هما: د.حسن المرسى وتيسير دبا مع 4 مرافقين لهم منذ الخميس الماضي بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن المصرية من أحد المراكز الطبية بالإسكندرية.

ويخشى أهالي المختطفين على سلامتهم الشخصية وحياتهم، خاصة مع تصاعد عمليات التصفية التي تقوم بها قوات أمن مصرية لمعارضين لها، فضلا عن أن عضو الشورى السابق " تيسير دبا" يعيش برئة واحدة وحالته الصحية متدهورة كما تقول أسرته .

و كانت الداخلية المصرية قد قتلت نهاية شهر فبراير/شباط الماضي متظاهرين اثنين في مدينة دمياط ، وذكرت مصادر أمنية وطبية أن المتظاهرين قتلا في اشتباك مع الشرطة.