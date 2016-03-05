البث الحي
منوعات

اختفاء نائبين سابقين بالشورى المصري اعتقلتهما قوات الأمن

5/3/2016
النائبان السابقان تيسير دبا و محمد المرسي

اختفى نائبان سابقان بمجلس الشورى المصري عن محافظة دمياط، هما: د.حسن المرسى وتيسير دبا مع 4 مرافقين لهم منذ الخميس الماضي بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن المصرية من أحد المراكز الطبية بالإسكندرية.

ويخشى أهالي المختطفين على سلامتهم الشخصية وحياتهم، خاصة مع تصاعد عمليات التصفية التي تقوم بها قوات أمن مصرية لمعارضين لها، فضلا عن أن عضو الشورى السابق " تيسير دبا" يعيش برئة واحدة وحالته الصحية متدهورة كما تقول أسرته .

و كانت الداخلية المصرية قد قتلت نهاية شهر فبراير/شباط الماضي متظاهرين اثنين  في مدينة دمياط ، وذكرت مصادر أمنية وطبية أن المتظاهرين قتلا في اشتباك مع الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)