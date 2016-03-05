إيطاليا تسعى لضم بيتزا نابولي لقائمة الثراث الثقافي لليونسكو

ايطاليا تسعى لضم بيتزا نابولي لقائمة الثراث الثقافي لليونسكو

رشحت إيطاليا بيتزا نابولي لضمها إلى قائمة التراث الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للعام المقبل.

وقالت اللجنة الوطنية لليونسكو، في بيان، إنها صوتت بالإجماع على حماية البيتزا النابولية كجزء من التقليد الثقافي والغذائي لإيطاليا.

وإذا قبلت اليونسكو هذا الترشيح، فإن بيتزا نابولي ستفوز بمكان في قائمة المنظمة الدولية للثراث الثقافي للبشرية بوصفها" الفن التقليدي لصناع البيتزا النابولية."

ولبيتزا نابولي التقليدية طبقة خارجية رفيعة نسبيا باستثناء الأطراف التي تنتفخ مثل إطار عجلة صغيرة عندما تُوضع في الفرن.

وتُصنع البيتزا تقليديا في فرن من الطوب اللبن بحرق الأخشاب وتتألف من نوعين تقليديين هما "مارينارا" والتي تعد من الطماطم والثوم والتوابل والزيت، و"مارغريتا" والتي تعد من الطماطم والجبنة الموزاريلا والزيت والريحان.

ووفقا للتقاليد ابتكر طباخ محلي بيتزا مارغريتا في 1889 تكريما للملكة مارغريتا التي كانت تزور المدينة. وتحمل هذه البيتزا ألوان العلم الإيطالي الأحمر والأبيض والأخضر.

وتشمل ثقافة الطعام المدرجة على قائمة اليونسكو ثقافة وتقليد القهوة التركي وصناعة خبز الزنجبيل من شمال كرواتيا.