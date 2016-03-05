إندبندنت:اعتداءات جنسية على مراهقين في مخيم للاجئين بفرنسا

يعاني اللاجئين من أوضاع ميعشية صعبة في كاليه ـ أرشيف

نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن عمال إغاثة متطوعين في مخيم كاليه للاجئين شمال فرنسا أن صبية مراهقين تعرضوا لاعتداءات جنسية وسط مخاوف من عدم وجود تدابير لحماية الأطفال من الاستغلال في هذه المخيمات.

وقال مسعفون متطوعون في المخيم للصحيفة إنهم عالجوا سبعة أولاد تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة من عمرهم في الأشهر الستة الماضية، من حالات ادعى فيها هؤلاء أنهم تعرضوا للاغتصاب. وثبت ذلك عند علاجهم.

وأضاف المسعفون أن أربعة من هؤلاء الفتية يتطلب علاجهم تدخلا جراحيا، إلا أن واحدا فقط قبل بالذهاب إلى المستشفى في حين رفض الآخرون خوفا من تداعيات ذلك أو من تعرضهم للعار.

ونقلت الإندبندنت عن طبيب مسجل في المجلس الطبي العام تأكيده صحة هذه الادعاءات.

ويشار إلى أن اللاجئين في هذا المخيم يعانون من أوضاع معيشية صعبة، إضافة إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد شرعت قبل أيام في إخلاء مخيات لمهاجرين غير نظاميين بعد موافقة القضاء على طلب للحكومة لاخراج اللاجئين من المنطقة في كاليه.