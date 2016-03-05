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أمريكا ترحل طالبا مصريا لتهديده ترامب على فيسبوك

5/3/2016

طالب الطيران المصري ـ عماد الدين السيد

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية إن الطالب المصري عماد الدين السيد، الذي ألقي القبض عليه في فبرير/شباط الماضي لكتابة تعليقات على موقع " فيسبوك" تهدد المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب إنه وافق على مغاردة أمريكا في يوليو المقبل.

وعماد السيد البالغ من العمر 23 عاما طالب في مدرسة للطيران بلوس أنجلوس، وكتب على فيسبوك: "إنه على استعداد لقتل ترامب وسيشكره العالم على ذلك".

وأضافت الشبكة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنه تم إجراء جلسة استماع، ليلة الجمعة، أمام سلطات الهجرة الأمريكية لترحيل الطالب المصري.

ويقول عماد الدين السيد إنه شعر بالغضب من التصريحات التي أدلى بها المرشح الرئاسي الجمهوري الأبرز بشأن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

ولم تتم إدانة الشاب لكن قاضي هجرة أمر في بداية الأسبوع بطرده لأن مدرسة الطيران التي يدرس فيها ألغت تسجيله وتأشيرته كطالب لم تعد سارية المفعول. كما رفض القاضي الإفراج عنه بكفالة بداعي أن مكتب المدعي اعتبر أنه هناك خطر فرار.

وأقر هاني بشاي محامي الطالب بأن موكله تصرف برعونة من خلال نشر تلك الجملة لكنه اكد انه لم يكن ينوي الاعتداء على ترامب وانه ابدى ندمه.

ويشار إلى أن عماد الدين السيد وصل إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015.

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