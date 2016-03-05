أرسنال يحرم توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال يحرم توتنهام من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

منح اليكسيس سانشيز نقطة لأرسنال في مباراة قمة مثيرة بشمال لندن في استاد وايت هارت لين بعدما بدا توتنهام هوتسبير في طريقه للانضمام إلى ليستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل أن يتعادل الفريقان 2-2 اليوم السبت.

وعوض توتنهام تأخره ليقلب المباراة رأسا على عقب في الشوط الثاني عندما وضعته تسديدة هاري كين المذهلة في المقدمة بعد 61 دقيقة بدا أنه سيتصدر الترتيب على حساب ليستر ولو لساعات قليلة على الأقل.

وفي النهاية كان التعادل نتيجة عادلة بعدما أظهر أرسنال روحا قتالية عقب لعبه في أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد فرانسيس كوكلين لحصوله على الإنذار الثاني.

وبقي توتنهام – الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 1961 – في المركز الثاني برصيد 55 نقطة متقدما بثلاث نقاط على أرسنال.

ويملك ليستر سيتي 57 نقطة قبل أن يواجه واتفورد في وقت لاحق اليوم.

وتقدم أرسنال – المترنح جراء هزيمتين متتاليتين في الدوري – على عكس سير اللعب قبل نهاية الشوط الأول عندما تفوق آرون رامسي على الحارس هوجو لوريس بلمسة رشيقة بعد كرة من هيكتور بليرين داخل منطقة الجزاء.

وحين طرد كوكلين بسبب مخالفة ضد كين في الدقيقة 55 بدت الفرصة سانحة أمام توتنهام، وحُرم من هدف التعادل بعدما تصدى ديفيد اوسبينا حارس أرسنال لمحاولة كين من مدى قريب.

لكن صاحب الأرض لم ينتظر كثيرا لإدراك التعادل، ووجدت الكرة طريقها إلى المدافع توبي الدرفيريلد عند الزاوية البعيدة بعد ركلة ركنية ليسددها بقوة في الشباك من مسافة قريبة.