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"آبل" ستبلغ مستخدمي الآيفون إذا كانوا مراقبين أم لا

5/3/2016
جهاز آيفون

في خطوة متقدمة تعكف عليها آبل حاليا ذكرت تسريبات نشرتها مدونة " 9to5Mac  " المختصة بأخبار آبل أن التحديث القادم لنظام التشغيل الخاص بهاتف الآيفون الذي تنتجه الشركة سيخبرك إذا كان هاتفك مراقبا أم لا .

و تقول المدونة إن آبل "قررت أن تكون أكثر شفافية في إبلاغ مستخدميها  فيما إن كانوا مراقبين أم لا ."

و بحسب خبراء تقنية مهتمين بمتابعة تكنولوجيا "آبل"  فإن نظام تشغيل أجهزة " iOS " و الذي سيتم تحديثه إلى الإصدار رقم  9.3 سيتضمن خيار تنبيه المستخدم لو كان هاتفه مراقبا من طرف ما.

يأتي هذا في الوقت الذي تخوض فيه الشركة معركة مع الحكومة الأمريكية حول الخصوصية، ورفضها فك شفرة أحد المتهمين بعملية "إرهابية"  معتبرة أن فك شفرة الجهاز سيعني انتهاء الخصوصية على هواتفها وهو ما ترفضه.

 

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