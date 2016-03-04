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1,25 مليون طلب لجوء إلى أوربا خلال 2015

4/3/2016
  عدد قياسي من طلبات اللجوء إلى أوربا  فاق 1,25 مليونا

 أعلنت الهيئة الأوروبية للإحصاءات (يور وستات) الجمعة أن أكثر من 1,25 مليون أجنبي غالبيتهم من السوريين والأفغان والعراقيين تقدموا بطلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2015 مما يشكل رقما قياسيا.

 وأوضحت الهيئة في بيان أن مليونا و255 ألفا و600 شخص طلبوا اللجوء في 28 دولة من الاتحاد الأوروبي، 35% منها في ألمانيا.

وتابعت أن العدد شكل زيادة 123% مقارنة بالطلبات ال562,680 ألفا المسجلة في العام 2014.

وذكرت الهيئة أن الطلبات  التي تقدم بها سوريون زادت بأكثر من الضعف لتبلغ 362,775 ألفا فباتوا في المرتبة الأولى بين الجنسيات الطالبة للجوء (29% في الاجمال للعام 2015) يليهم الأفغان وابالغ عدد طلباتهم (178,230 ألفا 14%) والعراقيين (121,535 ألفا 10%)، بحسب يور وستات.

وفي عام 2014 كانت احتلت ألمانيا المركز الأول من حيت عدد طلبات اللجوء  والتي بلغت (441,800 ألفا أي 35,2% في الإجمال) تليها المجر (174,435 الفا 13,9%) والسويد (156,110 الفا 12,4%).

 وفي فرنسا، سجل 70,570 ألف طلب لجوء (بزيادة 20% خلال عام) أي 5,6% من مجمل الطلبات في الاتحاد الأوروبي، بينما سجل في بريطانيا 38,370 ألف طلب (3,1% في الإجمال) واليونان 11,370 ألفا 9,8%.).

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