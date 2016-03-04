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"يويفا" يطبق تقنية خط المرمى في نهائي "تشامبيونزليج"

4/3/2016

"اليويفا" يطبق تكنولوجيا خط المرمى في نهائي "تشامبيونزليج"

 قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي  لكرة القدم (يويفا) تطبيق تقنية خط  المرمى للمرة الأولى في المباراة النهائية لكل من بطولتي دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي هذا الموسم.

وكان "يويفا" قد قرر بالفعل تطبيق نظام تقنية خط المرمى الذي يكشف بدقة تخطي الكرة خط المرمى من عدمه، في بطولة دوري أبطال أوربا الموسم  المقبل.

وسيجرى تطبيق التكنولوجيا بذلك في نهائي الدوري الأوربي المقرر بمدينة بازل السويسرية يوم 18 من مايو/ أيار ونهائي دوري أبطال أوربا بميلانو في 28 من مايو/ أيار ، حسب ما قررته اللجنة التنفيذية في اجتماعها بمدينة نيون السويسرية.

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