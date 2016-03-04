موجابي بعد 36 عاما في الحكم: لماذا خليفة؟ ما زلت هنا

روبرت موجابي رئيس زيمبابوي – الجزيرة

قال روبرت موجابي رئيس زيمبابوي إن خليفته يجب أن ينتخب ديمقراطيا وإن زوجته لن ترث حكمه بشكل تلقائي محذرا الأعضاء المنقسمين في حزبه الحاكم الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي/الجبهة الوطنية من أنه لا يزال يمسك بزمام السلطة بعد 36 عاما من الحكم.

وتعتبر تصريحات موجابي وهو أقدم زعيم أفريقي (92 عاما) أوضح من جانبه إلى رغبته في أن يحكم البلاد مدى الحياة.

وفي مقابلة استمرت ساعتين مع تلفزيون الدولة زد.بي.سي في ساعة متأخرة أمس الخميس تساءل موجابي قائلا "لماذا خليفة؟ مازلت هنا.

لماذا تريدون خليفة؟ لم أقل أني مرشح للتقاعد." واستطرد أن الزعماء ينتخبون لا يعينون.

وأضاف "في حزب ديمقراطي لا تريد زعماء معينين ليقودوا الحزب.

يجب أن يعينوا بشكل صحيح من قبل الشعب خلال تجمع الناس.. في مؤتمر."

وصرح موجابي بأنه لا يقف وراء الصعود السريع لزوجته جريس في الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي/الجبهة الوطنية والتي أدت إلى تردد تقارير عن اعتزامها أن تخلف زوجها.

وقال موجابي "هناك من يقول إن الرئيس يريد أن يترك العرش لزوجته. أين رأيتم هذا ، حتى في ثقافتنا هل رأيتم زوجة ترث هذا عن زوجها؟"

واختير بطل التحرير السابق زعيما لحزبه عام 2014 لمدة خمس سنوات أخرى وهو ما يجعله بشكل تلقائي مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة لعام 2018.

وسيكون موجابي في التاسعة والتسعين من العمر في حالة فوزه واستكمال مدته والتي ستكون الأخيرة بموجب الدستور. وقال للتلفزيون إنه يريد أن يعيش حتى يبلغ المائة وإنه لا يزال بصحة جيدة ويمارس التدريبات الرياضية يوميا في الصباح.

