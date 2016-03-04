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منظمة الصحة: الفيروس زيكا قد يسبب اضطرابات عصبية

4/3/2016

أأعلن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية أن ثمة "أدلة متزايدة" على وجود علاقة بين عدوى زيكا الفيروسية والمرضين العصبيين: صغر حجم الرأس، ومتلازمة "جيلان-باريه".

وقال "بروس إيلوورد" المدير التنفيذي للطوارئ الصحية والأوبئة بمنظمة الصحة العالمية إن الدراسات التي نشرت في الآونة الأخيرة بدورية (لانسيت) الطبية و في إصدارات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن صغر حجم الرأس ومتلازمة جيلان- باريه تعضد فرضية مسؤولية عدوى زيكا الفيروسية التي ينقلها البعوض.

وأضاف في مؤتمر صحفي "منذ إعلان منظمة الصحة العالمية في فبراير/شباط حالة الطوارئ الخاصة بالصحة العامة على الصعيد الدولي والأدلة تتراكم باستمرار بوجود علاقة سببية بينهما "زيكا والاضطرابات العصبية" .

ومتلازمة "جيلان- باريه" مرض نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي مناطق من الجهاز العصبي. وعادة ما يحدث ذلك بعد أيام من التعرض إلى فيروس أو بكتريا أو طفيل.

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