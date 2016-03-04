مقتل 16 في هجوم على دار للمسنين بعدن اليمنية

هجوم سابق على القصر الرئاسي بعدن – الجزيرة

لقي ستة عشر شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم مسلح على دار العجزة والمسنين في مدينة الشيخ عثمان بعدن.

وقالت مصادر محلية إن أربعة مسلحين طرقوا الباب وأخبروا الحارس أنهم قدموا لزيارة والدتهم، ولحظة فتحه الباب أطلقوا عليه النار ودخلوا إلى الدار وفتحوا النار بشكل عشوائي على نزلاء الدار من المسنين إضافة إلى أربع ممرضات هنديات، ونجت من الهجوم ممرضة هندية اختبأت في ثلاجة بأحد المخازن لحظة وقوع الهجوم.

وقالت مصادر طبية، في مستشفى "الجمهورية" (حكومي)، بالمدينة، إن القتلى هم: 4 ممرضات يحملن الجنسية الهندية، و11 مسناً، بالإضافة إلى أحد العاملين بالدار، واصفة جروح بعض المصابين بأنها "خطيرة".

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم، في حين لم تصدر أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

