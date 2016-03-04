مذيعة كورية للسيسي: إجابتك دبلوماسية فيفاجئها : أنا عسكري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو من لقاء الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" مع مقدمة برنامج تليفزيوني أثناء زيارته لكوريا الجنوبية.

وتحدث السيسي في مقطع الفيديو عن العلاقة بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي تعود إلى الستينيات، وقت زيارة وفد كوري لمصر، وهو وفد التقى الرئيس "جمال عبد الناصر" للحديث عن التجربة المصرية بعد ثورة 1952.

واختتمت مذيعة التلفزيون الكوري، اللقاء بسؤال للرئيس جاءت إجابته عليه "التجربة الكورية" لترد عليه: "أنت دبلوماسي جدا"، ويرد عليها السيسي "أنا رجل عسكري مش دبلوماسي".