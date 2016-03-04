محكمة ألمانية تحكم بالسجن 4 سنوات على عضو بتنظيم الدولة

حكمت المحكمة الإقليمية العليا في "دوسلدورف" على ألماني قالت إنه ينتمي لتنظيم الدولة بالسجن أربع سنوات وستة أشهر بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم المحكمة "أندرياس فيتيك": المحكمة على قناعة -أيضا بعد اعترافه الكامل- بأنه سافر إلى سوريا في نهاية 2013 وانضم إلى التنظيم في بداية 2014. يُقال إنه كان ضمن ما يطلق عليه قوات الهجوم في الدولة الإسلامية ووظيفتها تعقب واعتقال المنشقين والجواسيس داخل التنظيم وأيضا بين السكان المدنيين. على حد قوله.

وقال فيتيك إن الحكم منخفض نسبيا لأن المتهم "نيلز دي" اعترف وبالتالي أعطى معلومات للسلطات للتحقيق والملاحقة والإدانة في جرائم إرهابية أخرى.