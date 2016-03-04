البث الحي
منوعات

صنع في مستوطنة.. علامة تعزز فرص مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

4/3/2016

مستوطنة إسرائيلية (غيتي)

طالبت شبكات لتسويق الأغذية في كل من ألمانيا وهولندا المزارعين في إسرئيل بوضع علامة خاصة على منتجات المستوطنات المصدرة إلى أوربا باعتبارها صادرة من منطقة محتلة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، وفقا لما قالته الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الجمعة نقلا عن مزارعين إسرائيليين في غور الأردن.

وقال رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة "غور الأردن" دافيد لحياني للإذاعة "إن المطالبة الأوربية تنطوي على اللاسامية،  وتهدف إلى إلصاق وصمة عار على جبين المزارعين أنهم محتلون ويغتصبون أراضي".

من جهته، علق وزير الزراعة الإسرائيلي  أوري أريئيل على القرار قائلا إنه "سيمس بالدرجة الأولى الفلسطينيين، إذ أن من شأنه ن يؤدي الى فصل العمال الفلسطينيين عن العمل".

وكانت مفوضية الاتحاد الأوربي، تبنت في اجتماع لها في العاصمة البلجيكية بروكسل، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قرارًا بوسم (وضع علامة خاصة)، بضائع المستوطنات الإسرائيلية، بعد أسابيع من المداولات الداخلية والمساعي الإسرائيلية لمنع صدور القرار.

و يشمل القرار الخضار، والفاكهة الطازجة، والعسل، وزيت الزيتون، والنبيذ، ومنتجات التجميل.

وسيتم وفق القرار، وضع علامات خاصة على المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، ويجري تصديرها إلى الأسواق الأوربية بحيث يكون المستهلك الأوروبي على معرفة بمصدرها، ولا تحمل عبارة "صنع في إسرائيل". 

وتخشى إسرائيل من أن يؤدي هذا القرار إلى مقاطعة المستهلكين الأوربيين للمنتجات التي صنعت في المستوطنات.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)