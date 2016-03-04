شاهد: ثلاثية ميسي توصل برشلونة للمباراة 35 بلا هزيمة

سجل برشلونة رقما قياسيا إسبانيا بعدم الهزيمة في 35 مباراة متتالية بجميع المسابقات عندما سحق مضيفه رايو فايكانو 5-1 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الخميس بعد الثلاثية رقم 35 التي يسجلها ليونيل ميسي في مسيرته.

وافتتح إيفان راكيتيتش التسجيل ثم عادل ميسي عدد ثلاثيات كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد البالغ 35 في جميع المسابقات قبل أن يكمل أردا توران الخماسية محرزا هدفه الأول مع النادي الكتالوني منذ انضمامه من أتليتيكو مدريد.

وأعاد انتصار برشلونة – الذي سمح له بمعادلة رقم ريال مدريد في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في موسم 1988-1989 – الفارق إلى ثماني نقاط مع اتليتيكو صاحب المركز الثاني قبل 11 مباراة على نهاية الموسم.

وتغلب أتليتيكو على ضيفه ريال سوسيداد 3-صفر يوم الثلاثاء بينما يتأخر ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن القمة بعد فوزه 3-1 على مضيفه ليفانتي أمس الأربعاء.

وساعد برشلونة طرد دييجو يورينتي مدافع رايو قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول بسبب مخالفة ضد راكيتيتش وتبعه مانويل ايتورا في الدقيقة 67 لاعاقته سيرجيو بوسكيتس في منطقة الجزاء.

وأعيق بوسكيتس أثناء محاولته متابعة كرة ارتدت من العارضة إثر ركلة حرة سددها ميسي لكن ركلة الجزاء التي نفذها لويس سواريز أنقذها الحارس خوان كارلوس وهي تاسع ركلة جزاء يهدرها برشلونة من بين 18 احتسبت له في جميع المسابقات هذا الموسم.

وهز راكيتيتش الشباك في الدقيقة 22 بعدما تابع كرة سقطت إليه عقب فشل خوان كارلوس في التقاط تمريرة عرضية.

وأنهى ميسي تبادل جيد للكرة مع نيمار في الشباك في الدقيقة التالية ثم طرد يورينتي قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف ميسي الثاني في الدقيقة 53 بعد أن ارتدت تسديدة لسواريز من القائم وأكمل ثلاثيته في الدقيقة 72 بعدما انطلق في قلب الدفاع قادما من وسط الملعب.

وسجل رايو هدفه الوحيد في الدقيقة 57 بضربة رأس من مانوتشو بعدما لمس بيبي الكرة عقب تمريرة عرضية من اليمين.