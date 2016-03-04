سامسونغ تنتج "هارديسك" هو الأكبر سعة بالنسبة لحجمه

قرص صلب من سامسونغ ـ أرشيف

بدأت شركة سامسونغ تسويق أكبر "هارديسك- SSD" من حيث السعة، 16 تيرابيت، بالنسبة إلى حجمه الذي يبلغ بوصتين ونصف البوصة، وتعمل الشركة على توفيره بسعات مختلفة مثل 8 تيرابايت و4 تيرابايت و2 تيرابايت و960 جيجابايت و480 جيجابايت.



الشركة كانت قد أعلنت عنه في العام الماضي أثناء مشاركتها في منتدى ذواكر الفلاش في كاليفورنيا، ويصل حجم هذا القرص إلى أصغر حتى من الهاتف الذكي.



القرص الصلب سيكون المستفيد منه الأول هم أصحاب الشركات وليس المستخدم العادي، لأنّ خوادم هذه الشركات تعتمد على المساحة الضخمة للغاية، وبالحصول على بوصة إضافية من المساحة (بوصتان ونصف البوصة بدلًا من ثلاث بوصات ونصف البوصة حاليا) وسعة تخزينية أعلى في الوقت نفسه، فإنه يُعتبر مكسبا كبيرا للشركات.



جدير بالذكر أن سامسونغ كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إنتاج "ميموري كارد" بسعة 256 جيجابايت الجديدة، بسرعة نقل تصل إلى 850 ميجابايت في الثانية الواحدة، أي ضعف سرعة أقراص التخزين SSD في الحواسب الشخصية.