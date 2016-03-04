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زوجة الصحفي إبراهيم الدراوي تتهم ضباط "العقرب" بتعذيبه

4/3/2016

قالت قالت السيدة "رضا جمال" زوجة الصحفي المعتقل بسجن العقرب "إبراهيم الدراوي" إن زوجها تعرض لاعتداء وحشي من قبل رئيس المباحث وضباط السجن، وإنه أودع مستشفى السجن بعد هذا الاعتداء وأنها لم تتمكن من زيارة زوجها الأسبوع الماضي بعد هذا الاعتداء كي تطمئن عليه.

وأكدت خلال مداخلتها مع النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أنها توجهت لنقيب الصحفيين "يحيى قلاش" لعرض ملابس زوجها الملطخة بالدماء نتيجة الاعتداء عليه، لكن موقفه كان سلبيا على حد قولها، واكتفى بقوله إن ملابس الدراوي ملطخة بالتراب وليس بالدم على حد وصفها.

وأضافت أنها تتخوف من أن منعها من الزيارة ليس له معنى إلا أن حالة زوجها الصحية سيئة نتيجة الاعتداء عليه وأن حراس السجن يتخوفون من أن تنقل ما ستراه للإعلام على حد قولها .

المصدر : الجزيرة مباشر
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