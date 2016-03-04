دراسة: وجبات نباتية تحمي من سرطان البروستاتا

وجبات نباتية تحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا

كشفت دراسة علمية نشرت في الولايات المتحدة أن الرجال الذين يأكلون وجبات نباتية، مثل الفواكه والخضراوات والبقول, لا يصابون بسرطان البروستاتا.

وتوصل الباحثون إلى أن من يتناولون وجبات نباتية تنخفض احتمالية الإصابة عندهم إلى 35 في المئة مقارنة بنظرائهم الذين يتناولون وجبات غذائية معتادة تشمل اللحوم والأسماك والبيض والدواجن والطيور.

كما توصل الباحثون الأمريكيون إلى أن الغذاء النباتي يرفع نسبة المناعة إلى حد معقول ضد إصابات السرطان، وخلصوا إلى أنه من الممكن الربط بين الغذاء النباتي وبين الوقاية من مرض السرطان، لكن الدكتور "غراي فريزر" الذي قاد البحث أضاف أن "هذه النتيجة مازالت في مرحلة الاستنتاج المنطقي، ولم تُثبت تجريبيا".

وقال الدكتور فريزر"يختلف الرجال النباتيون عن غيرهم في أنهم يأكلون فاكهة وبقولا ومكسرات وخضراوات أكثر من غيرهم". مضيفا "أوصي من يوجد في تاريخ أسرهم حالات إصابة بسرطان البروستاتا أو التهابات البروستاتا بالإقلال من تناول اللحوم والدواجن والبيض، والإكثار من الفواكه والخضراوات والصويا".