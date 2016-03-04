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داود أوغلو: مصرون على اتخاذ موقف سياسي تجاه الإرهاب

4/3/2016

دعا رئيس  الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" على اتخاذ موقف سياسي  تجاه الإرهاب، وأكد أن حكومته لن تسمح بإعادة سيناريوهات العنف السابقة والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص.

وأضاف "داود أوغلو" أن حزب العدالة والتنمية  لا ينزعج من أصوات الأحزاب السياسية المعارضة, مشيرا إلى أن حكومته لن تسمح بإعادة  أحداث العنف، وأشار "داود أوغلو" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بأنقرة قبل توجهه إلى إيران إلى أنه سيناقش مع الجانب الإيراني  جميع الملفات ذات الأهمية المشتركة.

وطالب "داود أوغلو" الذين يدعمون حزب الشعوب الديمقراطي بالحفاظ على الوطن وعدم الانسياق وراء الأهواء.

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