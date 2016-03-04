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تحرير رهينتين إيطاليين في ليبيا بعد مقتل اثنين آخرين

4/3/2016

تحرير رهينتين إيطاليين في ليبيا بعد مقتل اثنين آخرين

تمكنت قوة أمنية في مدينة صبراتة الليبية من تحرير اثنين من المدنيين الإيطاليين كانا محتجزين رهائن منذ يوليو تموز الماضي وذلك بعد 48 ساعة من أنباء عن إعدام تنظيم الدولة رهينتين آخرين.

 وكان الأربعة موظفين في شركة بوناتي الإيطالية للإنشاءات قد خطفوا العام الماضي قرب مدينة صبراتة الغربية بالقرب من مجمع تملكه شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز.

وأكدت أسرتا جينو بوليكاردو وفيليبو كالكاجنو إطلاق سراحهما ونشرتا صورا على فيسبوك ظهر فيها الرجلان وهما يتصلان بأسرتيهما.

 وجاء في مذكرة كتبها بوليكاردو بخط يده ونشرها مركز صبراتة الإعلامي على الإنترنت "نحن أحرار وبخير على المستوى الجسدي لكن على المستوى النفسي نعاني من انهيار."

 وقال متحدث باسم قوات الأمن في صبراتة إنه تم إطلاق سراح الرجلين  خلال غارة صباح الجمعة.

 وقال المتحدث إنه عثر عليهما أحياء خلال الغارة التي شنها مقاتلون محليون على مخبأ لتنظيم الدولة في صبراتة.

 ولم يرد أي تأكيد للعملية حتى الآن.

 وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد قالت أمس الخميس إن الموظفين الآخرين في بوناتي وهما فاوستو بيانو وسلفاتوري فايلا

قتلا على الأرجح في معارك مسلحة يوم الأربعاء، ونقل جثمانهما إلى طرابلس تمهيدا لنقلهما لإيطاليا.

وهاجمت قوات الأمن الليبية متشددي تنظيم الدولة في صبراتة يوم الأربعاء وقال المتحدث إن المتشددين قتلوا الإيطاليين الاثنين قبل بدء الهجوم بفترة قصيرة.

ويعتقد مسؤولون إيطاليون أن عصابة إجرامية خطفت الموظفين الأربعة أملا في الحصول على فدية.

 وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا اليوم الجمعة أن جزءا من الفدية سلم بالفعل قبل هجوم يوم الأربعاء، ولم يرد تأكيد رسمي بذلك حتى الآن .

 

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