بطاقة الصعود للطائرة: قصاصة تحمل الكثير من أسرارك

بطاقة الصعود للطائرة – أرشيف

عندما تسافر بالطائرة، فإنه لزام عليك أن تحصل على بطاقة الصعود ، التي لا نوليها اهتماما في أحيان كثيرة، ولانحتفظ بها بشكل يتناسب مع أهميتها، فهل تعرف أهمية هذه البطاقة الصغيرة ؟

في بعض الأحيان وفي غمرة الانشغال بمتطلبات الرحلة ومراقبة الحقائب والإجراءات والمتعلقات، نلقي بتذكرة الصعود للطائرة في سلة المهملات، ربما، أو نتركها على الكرسي، أو حتى بعد انتهاء الرحلة نتركها في غرفة الفندق، تصرف لا نلتفت إليه في الغالب، إلا أنه إهمال يمكن أن يكلفنا الكثير.

تذكرة الصعود للطائرة تنبع أهميتها من كمية المعلومات الشخصية المشفرة عليها، فلا تتعجب من أن هذه البطاقة الورقية الصغيرة تتضمن كماً غير محدود من البيانات الشخصية لحامله ، وإن كانت المعلومات الظاهرة لا تتضمن سوى بعض المعلومات البسيطة مثل رقم المقعد ودرجة السفر ورقم الرحلة وموعد القيام، وربما موعد الوصول.

لكن الكم الأكبر من المعلومات الشخصية يكمن في الجزء المشفر من هذه البطاقة، وهي معلومات يمكن الحصول عليها ببساطة شديدة عبر قاريء إلكتروني لهذه الشفرة، ومن بين المعلومات التي تتضمنها البطاقة عنوان المنزل، والمعلومات المصرفية، وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، والحالة الاجتماعية، والرحلات المستقبلية على متن الطائرات، وأي تعاملات أخرى مع شركات الطيران خلال الفترة المستقبلية، والتي تم إجراؤها مع شركات الطيران، فهل ستهمل هذه البطاقة في رحلتك المقبلة؟