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القبض على 3 لاجئين في السويد مشتبه بتورطهم في قتل رابع

4/3/2016

القبض على 3 لاجئين في السويد للاشتباه بتورطهم في قتل لاجئ

أعلنت الشرطة السويدية إلقاء القبض على ثلاثة من طالبي اللجوء اليوم الجمعة للاشتباه بتورطهم  في طعن لاجئ رابع، ما أدى إلى مقتله في مركز للاجئين وسط البلاد.

وكان الأربعة يعيشون في المركز القريب من بلدة ليندسبرج الصغيرة 200 كم غرب ستوكهولم.

وهذا الحادث هو ثالث اعتداء بالطعن يفضي إلى الموت بين طالبي اللجوء في السويد خلال العام الجاري.

وسجلت السويد عددا قياسيا من طلبات اللجوء  خلال العام الماضي وصل إلى 163 ألف طلب.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الضحية أصيب بجروح خطيرة في الرقبة ولقي حتفه لاحقا في أحد المستشفيات.

وأضافت الشرطة أنها تقوم حاليا باستجواب المشتبه بهم، إلا أنها لم تذكر أية  تفاصيل بشأن الدافع أو جنسيات الموقوفين.

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