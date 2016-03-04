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الأمم المتحدة: 16 مليونا يواجهون الجوع في جنوب أفريقيا

4/3/2016
  شعار برنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة _ أرشيف رويترز

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (الجمعة) أن نحو 16 مليون شخص يواجهون الجوع في جنوب أفريقيا بسبب موجات جفاف فاقمتها ظاهرة "النينيو" المناخية, مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 50 مليون نسمة.

وقال البرنامج في تقرير عن الأوضاع التي بدأت تتضح شيئا فشيئا إن  "ظاهرة النينيو تتشكل لتصبح حالة إقليمية طارئة محتملة تتطلب ردا جماعيا".

وأوضح البرنامج في يناير/كانون الثاني الماضي أن 14 مليون شخص في المنطقة يواجهون خطر الجوع.

وأضاف برنامج الغذاء أن "مصادر المياه المتوفرة محدودة, وضعف المراعي يزيد الوضع سوءا بالنسبة إلى المواشي التي تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل للكثير من الأسر الريفية في المنطقة, مشيرا إلى أن عدد المواشي النافقة يتزايد بالفعل في أجزاء من: بوتسوانا وليسوتو وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وزيمبابوي".

وسجلت جنوب أفريقيا، التي تعتبر سلة الغذاء الرئيسية للمنطقة، أكثر السنوات جفافا على الإطلاق في العام 2015 ما يهدد محصول الذرة الرئيسي ورفع أسعار التكلفة بنسبة 100 في المئة عن العام الماضي.

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