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الأمم المتحدة تنتقد واشنطن لإرغام "آبل" على كسر شفرة هاتف

4/3/2016
 الأمم المتحدة تنتقد واشنطن لإرغام أبل على كسر  شفرة هاتف

اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الجمعة أن إرغام آبل على الانصياع لقرار قضائي بكسر شفرة هاتف آيفون استخدمه مهاجم "سان برناردينو" سيفتح الباب على مصراعيه  لاحتمالات "سلبية" في العالم بأسره.

وقال زين بن رعد الحسين في بيان "بهدف تسوية مشكلة أمنية تتعلق بتشفير المعلومات في حالة محددة تماما، قد يتم فتح الباب على مصراعيه ضررا كبيرا بحقوق ملايين الأشخاص، وتطال سلامتهم الشخصية وأمنهم المالي".

وأشار إلى  أن "نجاح الدعوى المرفوعة ضد آبل في الولايات المتحدة سيشكل سابقة قد تجعل من المستحيل على آبل وأي شركة معلوماتية أخرى كبرى حماية الحياة الخاصة لمستخدميها في أنحاء العالم".

 وأضاف "سيكون هذا هدية إلى الأنظمة التسلطية وقراصنة المعلوماتية".

وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي آبل بمساعدته في فك شفرة هاتف الرجل الذي اعتنق الفكر المتطرف وقتل مع زوجته 14 شخصا بداية ديسمبر في "سان برناردينو" في كاليفورنيا.

وتابع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يستحق التأييد بلا تحفظ من الجميع وكل فرد في تحقيقه حول أعمال القتل في سان برناردينو (ولكن هناك) سبلا عديدة أخرى للتحقيق ومعرفة إن كان للقاتلين شركاء من دون إرغام آبل على تطوير برمجيات تضعف الأنظمة الأمنية في هواتفها".

وأوضح أن أدوات التشفير تستخدم على نطاق واسع في العالم من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحافيين والمعارضين ومن يبلغون عن الأعمال غير القانونية وهؤلاء معرضون "للاضطهاد والتنكيل" على حد قوله.

وتملك آبل وحدها القدرة على كسر هواتفها لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة.

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