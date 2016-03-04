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أولمبياد 2016: بيع مضاد لـ "زيكا" مع شعار الدورة

4/3/2016

دراسة البعوض الناقل لفيروس زيكا في البرازيل

ذكر موقع "ماكينا دو اسبورتي" أن منتجا مضادا للبعوض المسبب لوباء زيكا يباع مع شعار أولمبياد 2016 في المحلات الرسمية الخمسة التابعة للجنة البرازيلية المنظمة في مطارات ريو دي جانيرو وساو باولو.

وأبدت اللجنة المنظمة لأولمبياد 2016 حرصها على عدم تخويف الزوار مؤكدة أن بيع المنتج هو مجرد مصادفة مع وجود الوباء المنتشر حاليا في البرازيل.

وأوضحت "إن فكرة بيع هذا المنتج المضاد للبعوض ولدت في 2011 حين لم يكن هناك أي وجود لوباء زيكا في البلاد، لذلك فلا علاقة لها مع الوضع القائم حاليا".

وطرحت الفكرة في السوق مع بعض المنتجات الأخرى الخاصة بالدورة التي تستضيفها البرازيل من 5 الى 21 أغسطس/ آب، مثل الأقلام والدفاتر والمظلات وغيرها من أصل 3 آلاف نوع.

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