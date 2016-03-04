أربعة أعوام في السجن عقوبة قتل "عيلان الكردي"

الطفل عيلان الكردي

أصدرت محكمة تركية حكما بسجن اثنين من السوريين أربعة أعوام فيما يتصل بغرق خمسة أشخاص من بينهم الطفل "عيلان الكردي" الذي أثارت صورة جثته، وقد جرفتها الأمواج إلى الساحل في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعاطفا عالميا مع المهاجرين.

وغرق الطفل "عيلان الكردي" 3 سنوات، في سبتمبر/ أيلول الماضي مع أمه وشقيقه ضمن مجموعة كانت تحاول الوصول إلى اليونان بزورق.

وحكم على كل من السوريين بالسجن أربعة أعوام وشهرين بتهمة تهريب البشر. وبرأت ساحتهما من تهمة إهمال متعمد أفضى إلى الموت.

ومنذ موت "عيلان" واجه الاتحاد الأوربي أزمة متفاقمة بشأن كيفية التعامل مع مئات الآلاف من المهاجرين من سوريا ومناطق أخرى، وهي أزمة تهدد بتفكيك التكتل المؤلف من 28 دولة.