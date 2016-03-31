30 قتيلا معظمهم أطفال بغارات للنظام السوري على مدرسة ومشفى

معظم الضحايا في الغارات اليوم كانوا من الأطفال – ناشطون

قال مراسل الجزيرة إن ثلاثين شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون في غارات للنظام السوري استهدفت المستشفى الوحيد في بلدة دير العصافير في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال مراسل الجزيرة إن 30 قتيلا سقطوا في غارة جوية على مدرسة ومستشفى ببلدة دير العصافير في ريف دمشق.

كما ذكرت شبكة "سوريا مباشر" أن عشر غارات جوية استهدفت البلدة وأسفرت عن مقتل 17 شخصا وجرح ثلاثين آخرين، معظمهم من الأطفال.

ونقلت الشبكة عن مصادر إعلامية تابعة للنظام أن الغارات استهدفت مواقع لتنظيم جبهة النصرة، وقالت الشبكة إن الأهالي والناشطين نفوا أي وجود لعناصر التنظيم في المنطقة.