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3 أعوام على افتتاح أول سفارة للمعارضة السورية بقطر

31/3/2016
 

علم الاستقلال يرفرف على مقر سفارة الائتلاف السوري بالدوحة (الفرنسية)

في مثل هذا اليوم 31 مارس/آذار عام 2013، افتتح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أول سفارة له في العالم لدى دولة قطر، وذلك بعد 5 أيام من شغله مقعد دمشق في جامعة الدول العربية واعتباره "الممثل الشرعي الوحيد للسوريين".

ورُفع "علم الاستقلال" الذي تعتمده المعارضة فوق المبنى أثناء عزف النشيد الوطني السوري.

وكانت السلطات القطرية سلّمت رسمياً السفارة السورية في الدوحة والتي حملت اسم "سفارة الائتلاف السوري-الدوحة"، يوم 27 مارس/آذار 2013 لائتلاف المعارضة بعد يوم واحد من شغله مقعد دمشق في جامعة الدول العربية.

ودخل "السفير" السوري الجديد في الدوحة نزار الحراكي مع وفد الائتلاف إلى مقر السفارة السورية؛ حيث جرى حفل التسليم بحضور رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو ورئيس الائتلاف معاذ الخطيب.

وقطر هي أول دولة في العالم تمنح ممثلية الائتلاف رتبة سفارة، وذلك بعد أن منحته الجامعة العربية في قمتها التي عقدتها في الدوحة عام 2013 مقاعد دمشق في الجامعة وفي جميع المؤسسات التابعة لها.

وسفارة سوريا في قطر مغلقة كما في معظم الدول العربية، ويحظى الائتلاف المعارض بسفراء، دون سفارات، في عدد من الدول هي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وليبيا وتركيا ومجلس التعاون الخليجي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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