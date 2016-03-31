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وزير الخارجية المصري: من حق أثيوبيا أن تبني سد النهضة

30/3/2016

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري إن سد النهضة من حق إثيوبيا ولم يستطيع أحد إنكار ذلك على حد وصفه.

وأضاف وزير الخارجية في حواره مع قناة إم بي سي مصر أنه من حق كل دولة أن تنمي مواردها وتستخدم ما لديها من قدرات في تحقيق مصالح شعبها، في إشارة إلى بناء إثيوبيا للسد لصالح شعبها وتنمية مواردها.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري على الرغم من حق مصر الثابت وفقا لاتفاقية مياه النيل المبرمة عام 1929 بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية نيابة عن دول حوض النيل والتي نصت على إقرار دول الحوض بحصة مصر من مياه النيل وأقرت كذلك حق مصر في الاعتراض "الفيتو" في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود على نهر النيل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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