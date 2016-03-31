هجوم على وزيرة فرنسية لتشبيهها المحجبات بالعبيد

وزيرة حقوق المرأة الفرنسية "لورانس روزينيو"

تعرضت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية "لورانس روزينيو" لانتقادات شديدة اليوم الخميس لتشبيهها المسلمات المحجبات بالعبيد السود الذين يفضلون الاستعباد.

واتهمتها عريضة على الإنترنت وقع عليها إن 18 ألف شخص بالعنصرية، وشجب ناشط في حملة ضد رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) تصريحاتها.

وقالت الوزيرة لورانس روزينيو في حديث لشبكة تلفزيون بي.اف.ام أمس الأربعاء "بالطبع هناك نساء يخترن ارتداء الحجاب فقد كان هناك أفارقة زنوج وأمريكيون زنوج يفضلون العبودية. أعتقد أن هؤلاء النساء.. الكثيرات منهن متشددات في الدفاع عن الإسلام السياسي وأواجههن كمتشددات … لمشروعهن الاجتماعي وما يمثلن."

وتردد بعد ذلك أنها اعتذرت عن استخدام كلمة زنوج لكنها تمسكت بالمقارنة التي أوردتها بين ارتداء الحجاب والاستعباد.

ونقلت صحيفة لو موند عن عبد الله زكري رئيس المرصد الوطني ضد رهاب الإسلام قوله "أشجب بشدة هذه التصريحات التي توصم المسلمات."

وتعتبر روزينيو مدافعة قوية عن سياسة فرنسية راسخة تسعى لفصل الدين عن السياسة والحياة التعليمية.

وأثارت هذه السياسة توترات في فرنسا بشأن ارتداء الرموز الدينية في المدارس والأماكن العامة. وفرنسا لها تاريخ كاثوليكي لكنها تضم أكبر جاليتين مسلمة ويهودية في أوربا.

وأبرزت هجمات شنها مسلحون ينتمون لتنظيم الدولة في باريس العام الماضي مخاوف بشأن نظرة بقية الفرنسيين للمسلمين في فرنسا.