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"نسر" يسقط طائرة في إسبانيا ومقتل 3 أشخاص

31/3/2016

عثر على بقايا طائر جارح على جناح للطائرة- أرشيفية

تسبب نسر في سقوط طائرة صغيرة في إسبانيا مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وذلك حسبما رجحت دوائر مطلعة في الشرطة الإسبانية اليوم الخميس.  

وقالت هذه الدوائر إن كل المؤشرات تدل على أن الطائرة الخفيفة من طراز  (سيسنا 172) والتي لها أربعة مقاعد اصطدمت أمس الأربعاء بطائر جارح بالقرب  من مدريد مما أدى إلى تضررها بشكل جعل من الصعب توجيهها مما أدى لسقوطها  في منطقة بيراليس دي تايونا.

وقالت المصادر إنه عثر على بقايا طائر جارح على جناح للطائرة.

وتوفي الشبان الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة وتتراوح أعمارهم بين 22 و 27 عاما.

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