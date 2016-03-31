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مهاتير محمد يستقيل من جميع مناصبه الرسمية

31/3/2016

رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد

استقال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد اليوم الخميس من جميع مناصبه في المؤسسات الخاضعة لإدارة الحكومة، فيما كثف دعواته إلى استقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق على خلفية اتهامات فساد.

ومن بين المناصب التي تخلى عنها مهاتير منصب رئيس شركة بروتون القابضة  للسيارات، ورئيس جامعة بتروناس للتكنولوجيا، ومستشار لهيئة تنمية جزيرة لنكاوي ، ومستشار هيئة تنمية جزيرة تيومان.   

وقال مهاتير في منشور على مدونته :"تم إبلاغ كبير أمناء الحكومة بهذه الاستقالات".

وكان مهاتير قد أقيل الشهر الماضي من منصبه كمستشار لشركة النفط الحكومية بتروناس بعد دعواته المستمرة لاستقالة نجيب.

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