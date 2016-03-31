مقتل 9 مهاجرين بعد مهاجمة حرس الحدود المصري لقاربهم

القتلى بينهم أطفال ونساء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن 9 مهاجرين غير قانونيين لقوا مصرعهم، وألقت قوات حرس الحدود المصرية القبض على نحو 105 آخرين أثناء إحباط محاولة هجرة غير قانونية اليوم الخميس بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ المطلة على البحر المتوسط.

ونقلت الوكالة عن رئيس مركز مطوبس علي عبد الستار قوله إن "قوات حرس الحدود انتشلت 9 جثث بينهم سيدتان وطفلان جرفهم تيار البحر المتوسط على شواطئ مركز البرلس أمام قرية "بر بحري" أثناء رحلة هجرة غير قانوية عبر شواطئ البرلس بكفر الشيخ."

وأشار إلى أنه تم إرسال سيارات الإسعاف، وفرق الإنقاذ، تحسبا لوجود جثث أخرى يرجح أن تكون غرقت بفعل الرياح وانقلاب المركب، لافتا إلى أن عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين آخرين مستمرة.