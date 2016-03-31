كيري: مصر مفيدة للغاية في مكافحة "الإرهاب"

وزيرالخارجية الأمريكي ونظيره المصري- غيتي

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن مصر تعمل ضد "الإرهاب" في شبه جزيرة سيناء وواشنطن تقف إلى جانبها.

وأضاف كيري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري أمس في واشنطن، أن مصر منخرطة في تشجيع الحلول السلمية في اليمن وسوريا، وإن "مواقف القاهرة مهمة لأنها تمثل ربع العالم العربي، وهناك الكثير لبحثه مع المسؤولين المصريين".

وأردف قائلا: "تعمل مصر معنا في مكافحة الإرهاب .. نعمل على احتواء غزة والتعامل مع حماس وكيانات أخرى، ومنخرطون في تحالف ضد تنظيم الدولة والتطرف .. ومصر مفيدة للغاية في هذا الصدد".

وتابع: "مصر تواجه بعض التحديات الصعبة للغاية. هذا وقت غير سهل. المنطقة تمثل تحديات لنا جميعا، وإلى جانب ذلك هناك تحديات اقتصادية كبرى تحاول مصر التعامل معها".

وأضاف: "نحاول معا التعامل مع بعض التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر".

وفيما يتعلق بحادث اختطاف الطائرة المصرية أمس الأول الثلاثاء، قال كيري إن الجميع شعر بارتياح كبير لعودة طاقم وركاب الطائرة بسلام "ونحن ممتنون لذلك".

من جانبه، قال شكري إن "واشنطن والقاهرة تتعاونان بشكل قوي في مجالات عدة، ولديهما رؤية مشتركة لقضايا المنطقة والتوافق مع واشنطن هو ركيزة للسياسة الخارجية المصرية".

وأعرب شكري عن رغبة القاهرة في القيام بدور إيجابي في سوريا وليبيا وفي مجال مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن شكري وصل إلى واشنطن لحضور قمة الأمن النووي التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر يومين ويشارك فيها قادة أكثر من 50 دولة في مقدمتهم الرئيس الأمريكي بارك أوباما.