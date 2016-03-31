قتلى وجرحى في هجوم بسيارة ملغومة بمدينة ديار بكر التركية

موقع الانقجار في ديار بكر (رويترز)

قالت مصادر أمنية إن 7أفراد من الشرطة التركية قتلوا، وأصيب نحو 27آخرين في هجوم بسيارة ملغومة على حافلة صغيرة تقل قوات أمن خاصة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا اليوم الخميس.

وديار بكر هي كبرى مدن جنوب شرق تركيا وتقطنها غالبية كردية.

وتشن قوات الامن التركية عملية ضد المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني في المنطقة.

ومن المرتقب أن يقوم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الذي أعلنت حكومته حملة ضد متمردي حزب العمال الكردستاني منذ الصيف الماضي، بزيارة نادرة الجمعة لديار بكر.

وقتل مئات من عناصر الأمن والمتمردين والمدنيين منذ أن استأنف حزب العمال الكردستاني تمرده الذي أطلقه قبل ثلاثة عقود، مع انهيار الهدنة التي اعلنها الصيف الماضي.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح في 1984 للمطالبة باستقلال المنطقة الكردية. ومنذ ذلك الحين خفض الحزب سقف مطالبه وأصبح يدعو الى حكم ذاتي ومنح الأكراد حقوقا ثقافية أوسع.