فوز جماعة الإخوان بانتخابات نقابة المعلمين بالأردن

الأرقام أشارت إلى فوز الإسلاميين بأكثر من 52 %من المقاعد – غيتي

فازت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وحلفاؤها بانتخابات نقابة المعلمين التي تعد من كبرى النقابات المهنية في البلاد، وذلك بحسب نتائج غير رسمية.

وأشارت الأرقام إلى فوز الإسلاميين بأكثر من 52% من مقاعد الهيئة المركزية البالغة 360 مقعدا، والتي ستفرز لاحقا مجلس النقابة ونقيب المعلمين.

وجاءت هذه النتيجة في وقت تشهد فيه العلاقة بين النظام الأردني والجماعة توترا حادا، ولا سيما بعد منع الحكومة الجماعة من إجراء انتخاباتها الداخلية مطلع الشهر المقبل باعتبارها غير مرخصة.

وحينها اعتبرت مصادر من داخل جماعة الإخوان أن الانتخابات شأن داخلي، وأكدت المضي قدما في تنظيمها لأنها تملك ترخيصا من أربعينيات القرن الماضي يتيح لها القيام بذلك.

وقرار منع الانتخابات هو أحدث تطور في العلاقة المتوترة بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين بعد أن لجأت الحكومة في وقت سابق إلى منح ترخيص لمفصولين من الجماعة واعتبرتهم ممثلين لها، وهو ما رفضته الجماعة الأم واعتبرته أمرا مخالفا لكل المبادئ.

