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فتيات من البشمركة سيشاركن في محاربة تنظيم الدولة

31/3/2016

مع استمرار المعارك مع مقاتلي تنظيم الدولة تنضم فتيات من مقاتلي البشمركة الكردية إلى المواجهة مع التنظيم.

وتخرجت يوم الأربعاء الماضي أول مجموعة من المقاتلات من الأكاديمية العسكرية في مدينة زاخو.

حضر حفل تخرج الفتيات مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي وعميد الأكاديمية وطاقمها.

وتحدث البرزاني أمام نحو 200 خريجة مشيدا بما وصفه شجاعة مقاتلي البشمركة ودورهم في محاربة تنظيم الدولة.

وقال "لا فرق بين ذكر وأنثى طالما أثبت الاثنان كفاءة وشجاعة في القتال ضد التنظيم وأظهرا عزيمة لا تلين..".

وتلقت الفتيات الخريجات تدريبا على أسلحة متوسطة وثقيلة منها البندقية أيه كيه-47 والقذائف الصاروخية (آر بي جي) وقذائف المورتر.

كما تلقوا أيضا تدريبا عسكريا أساسيا يشمل تمارين لياقة وتقنيات قتالية حديثة ومتقدمة إضافة إلى معرفة كيفية إبطال مفعول القنابل.

ولاقى أكثر من ألف من مقاتلي البشمركة حتفهم في الحرب منذ اجتياح التنظيم لثلث العراق الصيف الماضي.

والبشمركة كلمة كردية معناها "مستعدون للموت".

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